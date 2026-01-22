Severe Winter Storm Expected To Hit Jefferson County This Weekend

The National Weather Service is forecasting a major wintor storm that will affect Jefferson County starting in the afternoon of Saturday, January 24. The snowfall is forecast to continue into early morning on Monday, January 26. The Weather Service is also forecasting very cold temperatues during the storm and continuing into next week.
Information Resources
WV Eastern Panhandle Weather (Facebook page)
Jefferson County Emergency Management (Facebook page)
Jefferson County Emergency Alerts (sign up here)
American Red Cross (website)
For life-threatening emergencies, call 9-1-1 (available 24 hours a day).
Local Government & Utility Resources
Jefferson County
Jefferson County Sheriff non-emergency number: 304-728-3205
Charles Town
My Charles Town App (android download)
My Charles Town App (apple download)
Charles Town Utility Board (water & sewer) emergency number: 304-725-2316 (after hours); 304-725-2316 (business hours)
Charles Town Police non-emergency number: 304-725-2714
Ranson
Ranson Snow & Ice Plan (information) (priority map)
Ranson Fix-it Request (web form for reporting issues in the city limits)
Ranson Police non-emergency number: 304-725-8484 (after hours); 304-725-2411 (business hours)
Shepherdstown
Shepherdstown Snow Plan (policy & procedures) (public works website)
Shepherdstown Public Works (water & sewer) emergency number: 304-876-2394
Shepherdstown Police non-emergency number: 304-725-8484 (after hours); 304-876-6036 (business hours)
Bolivar
Bolivar Town Hall contact info (website)
Harpers Ferry
Town Hall contact info (website)
Harpers Ferry Water Department emergency number: 304-582-2377
Harpers Ferry Police non-emergency number: 304-535-6366
Utilities
West Virginia American Water emergency number: 800-685-8660
Potomac Edison emergency number: 888-544-4877 (website outage report form)
Snow Removal
Charles Town Snow Emergency Routes — No Parking Starting 5:00 pm Saturday, January 24.
- East and West Washington Streets (Between Seminary Street and West Street)
- North and South George Streets (Between the Border of Ranson to Academy).
